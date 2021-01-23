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Помер один з постраждалих у ДТП з маршруткою і поїздом у Львівській області

Автор: Игорь Литвиненко

Один з постраждалих в результаті дорожно-транспортної пригоди між маршруткою і поїздом у Львівській області помер. Ще одна жінка перебуває в лікарні з травмами.

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Про це повідомили в поліції Львівської області.

Як зазначили в поліції, в результаті аварії постраждали двоє пасажирів маршрутки - 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів'янин. Вони були госпіталізовані. При цьому чоловік від отриманих травм помер.

"За фактом слідчі.. відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - повідомили в поліції.

Всі обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, наприкінці минулого року з рейок зійшов "Бориспільський експрес".

Також РБК-Україна писало, що в жовтні в Туреччині сталася аварія між двома пасажирськими поїздами. В результаті аварії загинули двоє машиністів.

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