Помер колишній президент-диктатор Південної Кореї Чон Ду Хван: відома причина

Диктатор помер у своєму будинку в Сеулі рано вранці. Причиною смерті стала хвороба.

Його колишній прес-секретар Мін Чун Кі повідомив журналістам, що Чун мав рак крові на стадії ремісії, проте нещодавно йому стало гірше.

Чун прийшов до влади внаслідок перевороту 1979 року, коли жорстоко придушив демократичні протести у Кванджу. Тоді було вбито тисячі студентів. За цей злочин він був визнаний винним і отримав смертний вирок, але його помилували.

Під час судового процесу в середині 1990-х років він захищав переворот як необхідний для порятунку нації від політичної кризи та заперечував відправлення військ у Кванджу.

"Я впевнений, що вживу тих самих заходів, якщо виникне така ж ситуація", - заявив Чун на суді.