Помер американський боксер після нокауту в андеркарді бою Усика

Американський боксер Патрік Дей помер в результаті черепно-мозкової травми, отриманої під час поєдинку з Чарльзом Конвелл. Про це йдеться в заяві на сайті Міжнародного боксерської ради (WBC).

"WBC і президент організації Маурісіо Сулейман глибоко сумують у зв'язку зі смертю Патріка Дея. Він пішов з життя сьогодні в результаті черепно-мозкової травми, отриманої 12 жовтня. WBC приєднується до сім'ї Патріка в цей важкий час", - свідчить повідомлення.

Патріку Дею було 27 років. Спортсмен був нокаутований в десятому раунді поєдинку з Чарльзом Конвелл в андеркарді дебютного бою Олександра Усика в хевівейті. Дея винесли з рингу на ношах в несвідомому стані. Він переніс операцію на головному мозку.

Смерть Патрика Дея стала третьою в професійному боксі за останній час. У липні нинішнього року після своїх поєдинків померли росіянин Максим Дадашев і аргентинець Уго Сантільяна.

Нагадаємо, після перемоги у новому для себе суперважкому дивізіоні Усик заявив, що удари по-іншому відчуваються ніж у важкій вазі.