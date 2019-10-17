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Помер американський боксер після нокауту в андеркарді бою Усика

Новини » Спорт    17.10.2019 - 09:31
Помер американський боксер після нокауту в андеркарді бою Усика
Фото: Патрік Дей (wbcboxing.com)

Спортсмен покинув ринг на ношах

Американський боксер Патрік Дей помер в результаті черепно-мозкової травми, отриманої під час поєдинку з Чарльзом Конвелл. Про це йдеться в заяві на сайті Міжнародного боксерської ради (WBC).

"WBC і президент організації Маурісіо Сулейман глибоко сумують у зв'язку зі смертю Патріка Дея. Він пішов з життя сьогодні в результаті черепно-мозкової травми, отриманої 12 жовтня. WBC приєднується до сім'ї Патріка в цей важкий час", - свідчить повідомлення.

Патріку Дею було 27 років. Спортсмен був нокаутований в десятому раунді поєдинку з Чарльзом Конвелл в андеркарді дебютного бою Олександра Усика в хевівейті. Дея винесли з рингу на ношах в несвідомому стані. Він переніс операцію на головному мозку.

Смерть Патрика Дея стала третьою в професійному боксі за останній час. У липні нинішнього року після своїх поєдинків померли росіянин Максим Дадашев і аргентинець Уго Сантільяна.

Нагадаємо, після перемоги у новому для себе суперважкому дивізіоні Усик заявив, що удари по-іншому відчуваються ніж у важкій вазі.

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