Помер американський боксер після нокауту в андеркарді бою Усика

Фото: Патрік Дей (wbcboxing.com)

Спортсмен покинув ринг на ношах

Американський боксер Патрік Дей помер в результаті черепно-мозкової травми, отриманої під час поєдинку з Чарльзом Конвелл. Про це йдеться в заяві на сайті Міжнародного боксерської ради (WBC).

"WBC і президент організації Маурісіо Сулейман глибоко сумують у зв'язку зі смертю Патріка Дея. Він пішов з життя сьогодні в результаті черепно-мозкової травми, отриманої 12 жовтня. WBC приєднується до сім'ї Патріка в цей важкий час", - свідчить повідомлення.

Rest In Peace.



Patrick Day was always kind, happy and an exceptional good man who was outstandingly passionate about boxing. We will always remember you for all of that. pic.twitter.com/v506g26nmX — World Boxing Council (@WBCBoxing) October 16, 2019

Патріку Дею було 27 років. Спортсмен був нокаутований в десятому раунді поєдинку з Чарльзом Конвелл в андеркарді дебютного бою Олександра Усика в хевівейті. Дея винесли з рингу на ношах в несвідомому стані. Він переніс операцію на головному мозку.

Смерть Патрика Дея стала третьою в професійному боксі за останній час. У липні нинішнього року після своїх поєдинків померли росіянин Максим Дадашев і аргентинець Уго Сантільяна.

Нагадаємо, після перемоги у новому для себе суперважкому дивізіоні Усик заявив, що удари по-іншому відчуваються ніж у важкій вазі.