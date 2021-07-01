На скільки впаде кількість випадків COVID-19 у липні: прогноз НАН України

Як зазначається в повідомленні, середня за тиждень кількість нових інфікованих на 30 червня 2021 року становить 588 на день для України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року та 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.