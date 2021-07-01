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На скільки впаде кількість випадків COVID-19 у липні: прогноз НАН України

Автор: Олександр Білоус

В останні тижні продовжувалося зниження захворюваності COVID-19 та смертності на загальнонаціональному рівні за всіма головними показниками. Кількість нових випадків коронавірусної інфекції продовжить скорочуватися у липні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Як зазначається в повідомленні, середня за тиждень кількість нових інфікованих на 30 червня 2021 року становить 588 на день для України.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 544 протягом тижня 1-7 липня 2021 року та 478 - протягом тижня 8-14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у порівнянні з квітневим піком в Україні число позитивних тестів на COVID впало в 25 разів. Епідемічні показники знижуються у всіх регіонах.

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