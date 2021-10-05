Скільки українців згенерували COVID-сертифікати в "Дії": відповідь Мінцифри

У Мінцифрі оцінили, скільки українців згенерували COVID-сертифікати в порталі "Дія". Таких громадян 1,4 млн.
Про це повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексій Вискуб, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
Він нагадав, що українці, які отримали різні вакцини, також можуть згенерувати COVID-сертифікат.
"На сьогодні понад 1,4 млн українців успішно згенерували COVID-сертифікати в "Дії", - повідомив він.
Кожен тиждень-два оновляється послуга "COVID-сертифікати", зазначили в Мінцифрі.