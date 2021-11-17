Скільки в Україні залишилося антивакцинаторів: дані опитування

За останній місяць зросла кількість вакцинованих - з 36 до 46%. При цьому кількість противників вакцинації скоротилася з 43% до 36%.

Опитування проходило тільки серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення.

При цьому 40% респондентів вважають, що ніхто не винен у зростанні захворюваності коронавірусом. Кожен п'ятий (21%) звинувачує в погіршенні епідеміологічної ситуації людей, які відмовилися вакцинуватися, 15% звинувачують Міністерство охорони здоров'я. Президента, Кабінет Міністрів вважають винними 7-8%, місцеву владу - 2%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.