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Скільки коштує зараз побудувати будинок в Україні


Власний будинок - це перевага і можливість насолодитися тишею, виключаючи докучливих сусідів. Якщо вдасться знайти мальовничий куточок, додатково можна отримати з вікон гарний вид на місто або ліс. Але перед початком будівництва люди хочуть знати, скільки доведеться витратити на будівництво, які умови потрібно дотримуватися і які технології використовувати.

Загальна вартість всього будівництва включає різні показники:

  • вид і характеристики ділянки;
  • будівельні матеріали;
  • особливості оздоблення;
  • додаткове оформлення території;
  • площа будинку і багато іншого.

Також будівництво поділяється на відповідні етапи, коли кожен з них має певні характеристики і вартість.

Этапи будівництва

Все починається з підбору оптимальної ділянки. Знайти ідеальні проекти одноповерхових будинків можна на сайті компанії DOM4M, де розроблені пропозиції на різний бюджет і під різні площі будинків. Остаточна вартість будівництва будинку включає наступні етапи.

  1. Облаштування фундаменту. Ці роботи повинні проводитися якісно і ефективно. Приблизна вартість фундаменту для середнього будинку - близько 10 тис. доларів. Ціна може збільшуватися, якщо є якісь геологічні особливості.
  2. Будівництво «коробки» будинку. Перекриття, стіни, підлоги і дах - це «коробка». В середньому виходить від 250 до 350 доларів за квадратний метр. Якщо додати роботи по зовнішній чорновий обробці, то до вартості квадрата можна додати близько 100 доларів.
  3. Внутрішнє оздоблення. Вартість індивідуальна і залежить від якості і дорожнечі використовуваних матеріалів. Попередньо розробляється проект дизайну інтер'єру, після чого дизайнер назве приблизну ціну всіх робіт.

Остаточна вартість залежить від безлічі індивідуальних чинників і запитів клієнтів. Якщо продумати кожен елемент будівництва і підбирати відповідні матеріали, вдасться суттєво заощадити і в результаті побудувати комфортний будинок з мінімальним набором численних додатків, які не завжди вважаються вигідними і раціональними.

Бажано знаходити підрядників, які виконають роботи в комплексі. Пошук фахівців під кожен етап робіт - це не завжди вигідно і комфортно. До того ж можуть виникнути затримки, після чого будівництво стане справжньою проблемою для замовника.

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