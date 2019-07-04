Скільки коштує зараз побудувати будинок в Україні

Власний будинок - це перевага і можливість насолодитися тишею, виключаючи докучливих сусідів. Якщо вдасться знайти мальовничий куточок, додатково можна отримати з вікон гарний вид на місто або ліс. Але перед початком будівництва люди хочуть знати, скільки доведеться витратити на будівництво, які умови потрібно дотримуватися і які технології використовувати.

Загальна вартість всього будівництва включає різні показники:

вид і характеристики ділянки;

будівельні матеріали;

особливості оздоблення;

додаткове оформлення території;

площа будинку і багато іншого.

Також будівництво поділяється на відповідні етапи, коли кожен з них має певні характеристики і вартість.

Этапи будівництва

Все починається з підбору оптимальної ділянки. Знайти ідеальні проекти одноповерхових будинків можна на сайті компанії DOM4M, де розроблені пропозиції на різний бюджет і під різні площі будинків. Остаточна вартість будівництва будинку включає наступні етапи.

Облаштування фундаменту . Ці роботи повинні проводитися якісно і ефективно. Приблизна вартість фундаменту для середнього будинку - близько 10 тис. доларів. Ціна може збільшуватися, якщо є якісь геологічні особливості. Будівництво «коробки» будинку. Перекриття, стіни, підлоги і дах - це «коробка». В середньому виходить від 250 до 350 доларів за квадратний метр. Якщо додати роботи по зовнішній чорновий обробці, то до вартості квадрата можна додати близько 100 доларів. Внутрішнє оздоблення . Вартість індивідуальна і залежить від якості і дорожнечі використовуваних матеріалів. Попередньо розробляється проект дизайну інтер'єру, після чого дизайнер назве приблизну ціну всіх робіт.

Остаточна вартість залежить від безлічі індивідуальних чинників і запитів клієнтів. Якщо продумати кожен елемент будівництва і підбирати відповідні матеріали, вдасться суттєво заощадити і в результаті побудувати комфортний будинок з мінімальним набором численних додатків, які не завжди вважаються вигідними і раціональними.

Бажано знаходити підрядників, які виконають роботи в комплексі. Пошук фахівців під кожен етап робіт - це не завжди вигідно і комфортно. До того ж можуть виникнути затримки, після чого будівництво стане справжньою проблемою для замовника.