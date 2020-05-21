Скільки коштує відпочинок в Одесі влітку: готуйте гроші

Експерти озвучили ціни на відпочинок в Одесі і Затоці цього літа (коллаж: РБК-Украина)

Експерти розповіли, скільки українці заплатять за відпочинок в Одесі та інших курортних містах цього літа

Де відпочити влітку 2020? Це питання ставлять собі багато українців з огляду на те, що курорти Туреччини, Єгипту, Греції та інших популярних напрямків дозволити собі зможуть не всі - когось "підкосила" фінансова криза, хтось убезпечує себе від коронавірусу.

Але виникає наступне питання: скільки грошей прийдеться заплатити за відпочинок в Україні? Наприклад, в Одесі, Затоці, Залізному Порту та інших популярних місцях відпочинку.

"Якщо завершиться карантин, то ціни на відпочинок в курортних містах різко зростуть, бо з одного боку всім хочеться надолужити прогаяне і заробити побільше, з іншого, можливість поїхати на відпочинок за кордон залишається не надто реальною. Якщо бажаючих відпочити буде не так вже й багато у зв'язку із втратою заробітних плат або їх зниженням, ціни можуть знизитись. Оскільки нагляду за регулюванням цін в приватному секторі немає, то нічого не загрожує власникам. Цінова політика буде залежати від епідемічної ситуації та попиту", - прокоментувала Styler професор Ганна Карась.

Скільки ж конкретно після карантину коштуватиме відпочинок в курортних містах України?

У Join UP! кажуть, що станом на сьогодні ціни за рік змінилися несуттєво. Наприклад, ось кілька варіантів розміщення у Затоці:

Лазурний Берег

2019 - від 590 грн / RO / номер

2020 - від 600 грн / RO / номер

Наталі

2019 - від 850 грн / RO / номер

2020 - від 950 грн / RO / номер

Вілла Санторіні

2019 - від 990 грн / ВВ / номер

2020 - від 990 грн / ВВ / номер

Східна Софія

2019 - від 563 грн / RO / номер

2020 - від 600 грн / RO / номер

WELCOME SUMMER

2019 від 800 грн/ RO / номер

2020 від 1100 грн/RO / номер

"Проте зі скасуванням карантинних заходів зростання попиту на проживання біля моря може стати причиною для зростання ціни в об'єктах розміщення. Більш того, крім зростання ціни, відпочивальники можуть зіштовхнутися і з іншими проблемами - логістики, гарантій поселення та санітарних норм", - кажуть представники компанії.

Цікаво, що для тих, хто хоче поїхати в Одесу вже найближчими днями, це зробити цілком реально. Але ціни у деяких закладах доволі "кусючі". Проаналізувавши вартість розміщення у деяких номерах на двох осіб, можна дійти висновку: відпочинок в Південній Пальмірі обійдеться ще дорожче, ніж закордоном.

Так, Одеса пропонує найближчими вихідними відпочити за 2-6 тисяч на добу для двох людей, проте можна знайти варіанти й подешевше. Деякі готелі в ціну закладають сніданок.

Вартість готелів в Одесі (скрін: booking.com)

Деякі готелі Затоки також не відрізняються скромністю. 3-4 тисячі на добу обійдеться номер на двох. Більш бюджетні варіанти теж доступні для бронювання, як ми й писали вище.

Ціни на номери в Затоці (скрін: booking.com)

Де і коли українцям найкраще було б відпочити за кордоном?

Сьогодні експерти говорять: найближчим часом туризм не буде таким, до якого ми з вами звикли.

"З відкриттям кордонів найбільший інтерес буде до тих країн, в яких можна буде безпечно відпочивати, і в яких водночас туроператори зможуть запропонувати доступний за ціною туристичний продукт. Кіпр, Греція та Єгипет - ось країни, які очікувано користуватимуться попитом після відкриття кордонів", - кажуть туроператори.

Такої ж думки і Ганна Карась.

"Можливість українцям відпочивати влітку цього року заморожена через пандемію. Поки в Україні і країнах, куди зазвичай люблять їхати на відпочинок наші земляки, не гарантовано безпечного відпочинку, більшість не буде ризикувати здійснювати його. Країни Європи вже сьогодні заявляють про те, що на свої курорти чекають тільки своїх громадян. Тому більшість не буде ризикувати. Однак, якщо окремі країни й відкриють нам таку можливість, то скористаються тільки відчайдухи або ті, хто шукає дешевизни, ризикуючи здоров'ям. В Україні привабливим може бути зелений туризм, невеликі об'єкти (готелі, приватні садиби) у Карпатах, Закарпатті, зрештою кожна область може щось запропонувати цікаві місця. Не варто їхати туди, де є загроза здоров'ю і життю, а інформацію про такі місця мало б давати Міністерство охорони здоров"я", - відзначила професор.

Нагадаємо, що готелі в Україні працюватимуть за таких умов, які озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль:

хостели залишаться закритими, як і раніше;

ресторани при готелі працювати не будуть;

басейни при закладах будуть закритими.

Загалом в Україні озвучуються такі рекомендації щодо роботи готелів після ослаблення карантину:

температурний скринінг працівникам перед початком роботи;

облаштування місць для обробки рук;

масковий режим при перебуванні мешканців поза номером;

обмеження кількості осіб, які перебувають у вестибюлі;

недопущення черг;

заборона роботи у готелях спа-салонів, фітнес-центрів тощо;

харчування тільки за замовленням або на відкритих майданчиках;

посилений дезінфекційний режим тощо.

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Автор: Світлана Дудукало