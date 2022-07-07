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Скільки старих ракет залишилося у Росії: названа кількість

Фото: названа кількість старих ракет у Росії (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У розпорядженні військ РФ знаходяться більше 2 тисяч старих ракет Х-55 і Х-22. Їх може вистачити на кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними видання, до початку війни у Росії було близько 7 тисяч ракет ближньої і середньої дальності (до 5 500 кілометрів). При цьому більше половина з них - це радянські ракети Х-22, Х-55, які не є високоточними.

Forbes зазначає, що під час першого етапу війни росіяни використовували сучасні ракети морського базування типу "калібр" і ракетні комплекси "Іскандер" для атак. Також окупанти випускали по території України ракети Х-101 і Х-47 "Кинджал". Всього запас подібного озброєння був не дуже великим - 2000-3000 одиниць. І вони вже почали закінчуватися.

Видання додає, що пізніше росіяни почали використовувати більш старі ракети. Інформація про перше використання з'явилася ще в травні, тоді по Україні випустили радянські ракети Х-59. Вони є високоточними, але мають невеликий радіус дії - 300 кілометрів і не можуть завдати великих руйнувань.

При цьому старіша версія ракет Х-55 і модифікація Х-555 діють на більшій відстані. Але вони не високоточні. Кругове відхилення для них становить 20-100 метрів.ідентична ситуація і з ракетами Х-22. Вони дуже руйнівні і створювалися для нанесення ядерних ударів, але мають дуже низькі показники точності.

Раніше ми повідомляли, що, за даними ГУР, у росіян починають виснажуватися запаси ракет. Тому вони починають використовувати "радянську спадщину" для ударів по території України.

Також ми писали, що радник голови ОП Олексій Арестович назвав головний недолік радянських ракет Х-22.

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ракетный ударВійна Росії проти України