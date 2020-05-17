Скільки потрібно часу, щоб відновити економіку після карантину: прогноз

Економіка після карантину буде відновлюватися 3 роки. Таку заяву зробила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. За її даними, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії.

У своїй заяві директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що для відновлення світової економіки після коронакризи доведеться витратити три роки. Її слова цитує "Голос Америки".

Георгієва зазначила, що найбільший шок вже пройшов і підкреслила, що в березні 170 країн показали економічне падіння.

"Без наявності медичного рішення, на жаль, для деяких економік можуть виповнитися більш негативні сценарії. Невідомість щодо поведінки вірусу затьмарює горизонт прогнозів", - заявила Георгієва.

При цьому, за прогнозами МВФ, частково світова економіка відновиться вже у 2021 році. Фонд нарощує кількість програм для підтримки економіки країн, що розвиваються, а також розглядає можливість списання боргів для найбідніших країн.

"Витрачайте скільки можете, а потім витрачайте трохи більше на лікарів, медсестер, вразливе населення у вашій країні", - зазначила Георгієва.

Нагадаємо, раніше експерт попередив, що наслідки коронакризи в економіці України почнуться влітку.