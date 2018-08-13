Скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Святкові вихідні на День Незалежності України триватимуть три дні

Скільки вихідних буде на День Незалежності 2018, а також які святкові та неробочі дні чекають на нас у кінці літа - розповість Styler.

День Незалежності 2018: вихідні в Україні

Щороку 24 серпня українці відзначають День Незалежності. Дата свята пов'язана з подіями 1991 року, коли Верховною Радою Української РСР був прийнятий Акт про проголошення незалежності нашої держави.

Вперше свято відзначили в 1992 році. Згідно з постановою Верховної Ради, День Незалежності став офіційним вихідним днем ​​для українців.

У 2018 році 24 серпня припадає на п'ятницю, тому святковий вікенд буде довгим. Переносів робочих днів у цьому році не буде.

Таким чином, останні вихідні цього літа триватимуть три дні - з 24 серпня по 26 серпня включно.

Також, згідно з трудовим законодавством, попередній свята робочий день, четверг 23 серпня, буде скороченим на 1 годину.

Ілюстративне фото (pixabay.com/RonnyK)

Традиційно святкування Дня Незалежності проходить у всіх куточках України з урочистою частиною, розважальними заходами і концертами. У Києві на Майдані Незалежності 24 серпня проводять парад і виставку військової техніки.

Виробничий календар на серпень 2018

Вихідні для трудящих по п'ятиденному графіку українців в серпні триватимуть в цілому 9 днів (суботи та неділі, а також офіційний неробочий день з нагоди Дня Незалежності).

Всього робочих днів у серпні 2018 - 22 (з них 1 скорочений на годину).

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