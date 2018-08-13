Скільки відпочиватимуть українці на День Незалежності

Святкові вихідні на День Незалежності України триватимуть три дні
Скільки вихідних буде на День Незалежності 2018, а також які святкові та неробочі дні чекають на нас у кінці літа - розповість Styler.
Щороку 24 серпня українці відзначають День Незалежності. Дата свята пов'язана з подіями 1991 року, коли Верховною Радою Української РСР був прийнятий Акт про проголошення незалежності нашої держави.
Вперше свято відзначили в 1992 році. Згідно з постановою Верховної Ради, День Незалежності став офіційним вихідним днем для українців.
У 2018 році 24 серпня припадає на п'ятницю, тому святковий вікенд буде довгим. Переносів робочих днів у цьому році не буде.
Таким чином, останні вихідні цього літа триватимуть три дні - з 24 серпня по 26 серпня включно.
Також, згідно з трудовим законодавством, попередній свята робочий день, четверг 23 серпня, буде скороченим на 1 годину.
Ілюстративне фото (pixabay.com/RonnyK)
Традиційно святкування Дня Незалежності проходить у всіх куточках України з урочистою частиною, розважальними заходами і концертами. У Києві на Майдані Незалежності 24 серпня проводять парад і виставку військової техніки.
Вихідні для трудящих по п'ятиденному графіку українців в серпні триватимуть в цілому 9 днів (суботи та неділі, а також офіційний неробочий день з нагоди Дня Незалежності).
Всього робочих днів у серпні 2018 - 22 (з них 1 скорочений на годину).
Рекомендуємо подивитися:
Де купаються в спеку в межах міста - опитування (video.rbc.ua)