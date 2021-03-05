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Скільки буде коштувати COVID-вакцина. Шмигаль назвав приблизні ціни

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцина від коронавірусу буде продаватися в комерційних установах за ціною вакцини від грипу. Він прогнозує, що ціна препарату складе від 300 до 1200 гривень.

Про це він заявив в інтерв'ю "Фокусу".

" Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні стоять 300-1200 гривень, то вакцина від COVID-19 буде в цих межах", - заявив він.

За словами прем'єра, зараз ціна вакцини від COVID у виробника коливається від 15 до 20 доларів. При цьому він вважає, що незабаром на ринку буде висока конкуренція.

"Ідуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок", - додав він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин від коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року.

Крім того, в уряді допустили можливість перепродажу вакцин від коронавірусу приватним клінікам по собівартості, аби українці змогли вакцинуватися позачергово.

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Новини України вакцина від коронавірусуДенис Шмигаль
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