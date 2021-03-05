Скільки буде коштувати COVID-вакцина. Шмигаль назвав приблизні ціни

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцина від коронавірусу буде продаватися в комерційних установах за ціною вакцини від грипу. Він прогнозує, що ціна препарату складе від 300 до 1200 гривень.

" Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні стоять 300-1200 гривень, то вакцина від COVID-19 буде в цих межах", - заявив він.

За словами прем'єра, зараз ціна вакцини від COVID у виробника коливається від 15 до 20 доларів. При цьому він вважає, що незабаром на ринку буде висока конкуренція.

"Ідуть випробування нових вакцин, виробники швидко розгортають потужності, за кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок", - додав він.