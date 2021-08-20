Skoda показала найшвидшу Octavia в світі

Skoda відновила найшвидшу Octavia в історії, прем'єра якої відбулася 10 років тому. У 2011 році автомобіль встановив рекорд швидкості на висохлому соляному озері Бонневіль в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Skoda.
У серпні 2011 року, рівно десять років тому, спеціально підготовлена Skoda Octavia vRS досягла максимальної швидкості в 365 км/год на висохлому озері Бонневілль в штаті Юта. Тим самим вона стала найшвидшим серійним автомобілем з 2,0-літровим турбодвигуном у світі. Найшвидша Skoda з коли-небудь створених була відновлена в цьому році, якраз до 10-річного ювілею, і пройшла випробування на високошвидкісній трасі.
Це був рекорд в категорії G/PS, що включає машини на базі серійних моделей, оснащені турбомотором об'ємом 2 літри. Skoda досі утримує цей рекорд.
Відновлений автомобіль займе гідне місце в салоні одного з британських дилерів чеського автовиробника.
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