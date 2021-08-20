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Skoda показала найшвидшу Octavia в світі

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П'ятниця 20 серпня 2021 11:40
Skoda показала найшвидшу Octavia в світі Фото: рекордна Skoda Octavia (Skoda)
Автор: Вадим Добровольский

Skoda відновила найшвидшу Octavia в історії, прем'єра якої відбулася 10 років тому. У 2011 році автомобіль встановив рекорд швидкості на висохлому соляному озері Бонневіль в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Skoda.

У серпні 2011 року, рівно десять років тому, спеціально підготовлена Skoda Octavia vRS досягла максимальної швидкості в 365 км/год на висохлому озері Бонневілль в штаті Юта. Тим самим вона стала найшвидшим серійним автомобілем з 2,0-літровим турбодвигуном у світі. Найшвидша Skoda з коли-небудь створених була відновлена в цьому році, якраз до 10-річного ювілею, і пройшла випробування на високошвидкісній трасі.

Skoda показала найшвидшу Octavia в світіПрототип Bonneville Special заснований на серійній Skoda Octavia vRS 2.0 TSI. Автомобіль отримав змінену систему вприскування, модернізовану систему охолодження з 10-літровим радіатором, нову турбіну Garett з підвищеним тиском і трансмісію зі зміненими передадточними числами. За даними Skoda, 2,0-літровий двигун TSI розвивав 600 к. с.

Skoda показала найшвидшу Octavia в світіКолеса отримали аеродинамічні накладки і спеціальні шини Goodyear, а гальма були повністю видалені - замість них для гальмування використовувався парашут, закріплений на багажнику. Також був видалений салон для зменшення ваги, його місце зайняв силовий каркас і вогнегасники.

Skoda показала найшвидшу Octavia в світіСпочатку Skoda ставила завдання подолати бар'єр в 320 км/год, але результат перевершив всі очікування Skoda: підсумкова швидкість склала 365 км/год.

Це був рекорд в категорії G/PS, що включає машини на базі серійних моделей, оснащені турбомотором об'ємом 2 літри. Skoda досі утримує цей рекорд.

Skoda показала найшвидшу Octavia в світі

Відновлений автомобіль займе гідне місце в салоні одного з британських дилерів чеського автовиробника.

Нагадавши, у Європі стартував продаж ефектного мінівена Hyundai Staria з футуристичним дизайном.

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