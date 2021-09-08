Skoda анонсувала новий електричний кросовер з запасом ходу понад 500 км

Skoda розкрила детальну інформацію про свою майбутню новинку - повнорозмірний електромобіль Enyaq iV Coupе. Заявлений запас ходу перевищує 500 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Skoda.
За кілька місяців до початку продажів Enyaq iV Coupе компанія Skoda розкрила більш детальну інформацію про новий електрокар. Отже, електричний купеподібний кросовер отримає три версії: Enyaq Coupе iV 60, 80 і 80x.
Модель 60 оснащена батареєю на 58 кВт•год і електродвигуном на 132 кВт. 80-це середня версія з великою батареєю на 77 кВт, заднім приводом і електромотором потужністю 150 кВт, а 80x - це повнопривідна версія потужністю 195 кВт.
Для зарядки від мережі змінного струму в стандартну комплектацію входить Бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт.
Нагадаэмо, Volkswagen показав бюджетний електромобіль з проектором замість приладів. Серійна версія моделі повинна з'явитися у 2025 році за ціною близько 20 000 євро.
Також повідомлялося, що Volkswagen Multivan вперше у своїй історії став плагін-гібридом. Силова установка складається з 1,4-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 148 к.с. і електромотора на 114 к.с.