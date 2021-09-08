Skoda анонсувала новий електричний кросовер з запасом ходу понад 500 км

За кілька місяців до початку продажів Enyaq iV Coupе компанія Skoda розкрила більш детальну інформацію про новий електрокар. Отже, електричний купеподібний кросовер отримає три версії: Enyaq Coupе iV 60, 80 і 80x.

Модель 60 оснащена батареєю на 58 кВт•год і електродвигуном на 132 кВт. 80-це середня версія з великою батареєю на 77 кВт, заднім приводом і електромотором потужністю 150 кВт, а 80x - це повнопривідна версія потужністю 195 кВт.

Версія з найбільшим акумулятором, Enyaq Соире iV 80, зможе проїжджати на одному заряді батареї до 535 км. Акумулятор на 58 кВт•год може заряджатися від зарядних станцій потужністю до 120 кВт. Але незабаром після запуску моделі з'явиться оновлення програмного забезпечення, яке дозволить заряджатися від зарядних станцій потужністю 170 кВт.

Для зарядки від мережі змінного струму в стандартну комплектацію входить Бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт.

За обсягом багажного відділення версія купе недалеко пішла від кросовера Enyaq: 570 літрів замість 585 літрів. Менеджери Skoda горді тим, що чеська компанія в особі Skoda Enyaq iV отримала затребуваний на ринку продукт. Кросовер отримав близько 70 000 попередніх замовлень. Купеподібна модифікація повинна стати не менш популярною. Продажі новинки по всій Європі орієнтовно почнуться в грудні 2021 року.