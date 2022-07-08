Склад боєприпасів та десятки мертвих окупантів: результати роботи авіації за 7 липня

За минулу добу, 7 липня, українська авіація ліквідувала десятки окупантів. Також знищила більше ніж 15 одиниць ворожої техніки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Лише за минулу добу наші бійці ліквідували ще 250 російських окупантів та знищили 35 танків.

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