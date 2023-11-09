Сколько военных погибли из-за ДТП на блокпостах: ответ МВД

"В общей сложности на сегодняшний день в результате ДТП, к сожалению, 11 служащих - это и полицейские, и военнослужащие, погибли. И 37 - получили ранения. Такие данные имеем на сегодняшний день с начала полномасштабной войны", - отметил он.

По данным Министерства внутренних дел, чаще всего причинами ДТП на блокпостах было нарушение прав дорожного движения водителями. Речь идет о превышении скорости, неучете дорожной ситуации, в частности, погодных условий.

Страшко добавил, что в Украине с февраля 2022 года уменьшили количество блокпостов. Но все их убрать не могут.

"Страна находится в состоянии войны, ведутся боевые действия. Блокпосты - основная задача их выявить потенциальных преступников, опасных лиц, диверсионно-разведывательные группы. И действительно безопасных городов сейчас нет. Россия делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине", - сказал он.

ДТП на блокпостах

Напомним, что самым громким делом о гибели военного из-за ДТП стала авария с участием главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. Он возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Также 25 июля на блокпосту у станции метро "Святошин" в столице водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, двое получили травмы.

Кроме того, 7 ноября на Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту. Военного госпитализировали с травмами.