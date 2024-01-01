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Сколько украинцев въехало в Польшу с начала полномасштабной войны: данные пограничников

Фото: стало известно, сколько украинцев въехало в Польшу с начала полномасштабной войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Более 18 миллионов человек въехали в Польшу из Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пограничную стражу Польши в Twitter.

По информации пограничников, 31 декабря на контрольно-пропускных пунктах из Украины в Польшу въехали 19,8 тысяч человек. 

"С 24 февраля 2022 года - более 18,145 млн человек", - уточнили в ведомстве. 

В то же время, 31 декабря 11,2 тысячи человек въехали в Украину из Польши. 

"С 24 февраля 2022 года - более 16,368 млн человек", - добавили в пограничной страже. 

Выезд украинцев за границу

Напомним, по состоянию на август было известно, что после начала полномасштабного российского вторжения 2,4 млн украинцев выехали за границу и не вернулись

Также мы писали, какая самая распространенная причина возвращения на Родину среди украинских беженцев

При этом ранее Госпогранслужба Украины раскрыла данные о том, сколько мужчин призывного возраста ежедневно выезжают из Украины.

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