Трижды в неделю или трижды в день? Сексолог назвала реальную норму интима для пар

Какой должна быть частота интимной жизни, чтобы отношения считались здоровыми и счастливыми? Этот вопрос беспокоит миллионы людей, которые пытаются соответствовать "нормам". Часто это приводит к недоразумениям, тревоге и конфликтам в паре, особенно когда потребности партнеров в близости не совпадают.

О том, существует ли универсальная норма частоты интима, почему ее невозможно изменить и что делать, если желание одного из партнеров внезапно исчезло, в эксклюзивном интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Почему нет универсального совета

"Я тот сексолог, которая очень не любит, когда дают такие нормы "должно быть три раза в неделю". Сексология - это наука, которая не приписывает, а описывает", - отметила эксперт.

По ее словам, кому-то может быть комфортно три раза в неделю, а кому-то - трижды в день. Это тоже вариант нормы, если так соответствует типу половой конституции человека.

Что делать, если у партнеров разные потребности

Федорец объяснила, что половая конституция - врожденная черта, которую невозможно изменить.

"Если жена хочет каждый день, а у него возникает желание раз в неделю, мы не сможем этого партнера выжать больше. Мы признаем, что эта разница есть", - отметила она.

В то же время, если изменения в частоте желания произошли внезапно, например, после рождения ребенка, стоит искать причины и выяснять, что повлияло на ситуацию.