Сколько шагов в день нужно для похудения? Ученые назвали эффективное количество

Фитнес-эксперты единодушны: ходьба - это мощный инструмент на пути к более активной и здоровой жизни. И вот исследователи наконец назвали конкретные цифры, которые помогут вам достичь желаемого похудения.
Сколько надо проходить шагов в день для похудения, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.
Согласно последним исследованиям, для эффективного похудения людям рекомендуется делать от 7 000 до 10 000 шагов в день. Хотя знаменитая цель в 10 000 шагов была популяризирована как общий стандарт, новейшие исследования показывают, что даже минимум в 7 000 шагов может принести значительную пользу для здоровья и контроля веса.
7 000 шагов
Это количество считается отличной отправной точкой для тех, кто стремится улучшить общее состояние здоровья и сбросить вес. Исследования показали, что достижение этой цели может помочь снизить риск хронических заболеваний и способствовать лучшему составу тела.
10 000 шагов
Для тех, кто стремится к более заметным результатам в похудении, увеличение цели до 10 000 шагов в день будет очень полезным. Этот уровень активности не только сжигает дополнительные калории, но и улучшает сердечно-сосудистую выносливость и укрепляет мышцы.
Кроме помощи в похудении, регулярная ходьба имеет множество других преимуществ для здоровья:
Улучшение настроения
Физическая активность высвобождает эндорфины, которые могут улучшить ваше эмоциональное состояние и снизить уровень стресса.
Приток энергии
Ходьба увеличивает кровоток и насыщает мышцы кислородом, благодаря чему вы будете чувствовать себя бодрее в течение дня.
Легкость и доступность
В отличие от других, более интенсивных видов упражнений, ходьба доступна почти каждому и ее легко интегрировать в ваше ежедневное расписание.
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