Сколько шагов в день нужно для похудения? Ученые назвали эффективное количество

Оптимальное количество шагов для снижения веса

Согласно последним исследованиям, для эффективного похудения людям рекомендуется делать от 7 000 до 10 000 шагов в день. Хотя знаменитая цель в 10 000 шагов была популяризирована как общий стандарт, новейшие исследования показывают, что даже минимум в 7 000 шагов может принести значительную пользу для здоровья и контроля веса.

7 000 шагов

Это количество считается отличной отправной точкой для тех, кто стремится улучшить общее состояние здоровья и сбросить вес. Исследования показали, что достижение этой цели может помочь снизить риск хронических заболеваний и способствовать лучшему составу тела.

10 000 шагов

Для тех, кто стремится к более заметным результатам в похудении, увеличение цели до 10 000 шагов в день будет очень полезным. Этот уровень активности не только сжигает дополнительные калории, но и улучшает сердечно-сосудистую выносливость и укрепляет мышцы.

Дополнительные преимущества ходьбы

Кроме помощи в похудении, регулярная ходьба имеет множество других преимуществ для здоровья:

Улучшение настроения

Физическая активность высвобождает эндорфины, которые могут улучшить ваше эмоциональное состояние и снизить уровень стресса.

Приток энергии

Ходьба увеличивает кровоток и насыщает мышцы кислородом, благодаря чему вы будете чувствовать себя бодрее в течение дня.

Легкость и доступность

В отличие от других, более интенсивных видов упражнений, ходьба доступна почти каждому и ее легко интегрировать в ваше ежедневное расписание.