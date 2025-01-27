Сколько евреев было убито нацистами во время оккупации Украины: ответ историка

Скольких евреев убили нацисты во время оккупации Украины

Эксперт рассказал, что во время Второй мировой нацисты вместе со своими союзниками и коллаборационистами проводили массовые расстрелы и бесчеловечные убийства евреев во многих населенных пунктах оккупированной Восточной Европы.

В целом в гетто, в трудовых и концентрационных лагерях, а также во время массовых казней на местах погибло около 6 миллионов евреев.

Подольский рассказал, что историю Холокоста на территории Украины начали изучать только после обретения независимости.

За годы исследований стало известно, что во время нацистской оккупации в годы Второй мировой войны (в течение 1941-1944 годов) в пределах современных границ Украины - от Львова до Луганска, от Чернигова до Симферополя - погибло около 1,5 миллиона еврейских мужчин, женщин и детей.

Историк отметил, что во время Холокоста людей убивали только за то, что они родились евреями, писали справа налево и надевали шляпу там, где христиане ее снимали.

"Чтобы понять ужас, который происходил, мы изучаем судьбы военнопленных, принудительных рабочих, судьбу людей, которые были под оккупацией, украинцев, евреев и представителей других национальностей", - объяснил он.

По словам Подольского, "были уничтожены еврейские общины, людей убивали не за сопротивление режиму, не за разность политических взглядов".

"Это была ужасная антисемитская политика Третьего Рейха, которая стала государственной политикой", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что в нацистской Германии (а впоследствии - и на территории оккупированных ею стран) люди, которые преследовали евреев, получали дивиденды и поддержку. Между тем люди, которые спасали евреев, подвергались преследованию и уничтожению со стороны нацистской диктатуры.

"Самые большие еврейские общины, еврейское население были во Львове, Одессе, тогдашнем Днепропетровске, Харькове, в Киеве. Большинство общин были уничтожены. И Бабий Яр - это также и символическое название мест расстрелов по всей стране", - сообщил историк.

Он отметил, что сейчас исследователи говорят об около 2 тысячах известных мест массовых захоронений украинских евреев, которые были убиты во времена нацистской оккупации.

"То есть места массовых убийств евреев - "Бабьи Яры" - есть по всей Украине. А евреев западной Украины депортировали в лагеря смерти, которые создали немецкие оккупанты на территории Польши. И там они погибали. И поэтому мы говорим сейчас о такой большой цифре", - объяснил Подольский.

Он напомнил также, что большие еврейские общины были в Восточной Галичине (во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях, в Дрогобыче).

"Кого-то убивали на местах в гетто, кого-то депортировали в лагеря смерти "Белжец", в лагеря смерти "Собибор". Около 400 тысяч евреев Восточной Галиции погибли. На Волыни - в Луцке, Ровно и всех городках региона, погибли около 120 тысяч человек. Плюс - в крупных городах", - добавил историк.

В завершение он отметил, что сейчас - во время полномасштабной войны с РФ - видно "такую же ненависть российского политического режима к украинской государственности, к украинской культуре, как у нацистов была ненависть к еврейскому этническому сообществу".