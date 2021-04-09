Знижки в локдаун: оренда житла в Києві та регіонах може подешевшати на 15-30%

"Зараз цінові коливання на оренду житла відбуваються у залежності від попиту на той чи інший тип квартир у певній локації", - зазначив він.

Оренда квартир в Києві і регіонах

На профільних сайтах, які вивчило РБК-Україна, однокімнатні квартири в Києві можна зняти за 8-9 тисяч гривень на місяць. Ціни на оренду житла вказуються без вартості комунальних послуг, які необхідно оплачувати окремо. Як правило, це однокімнатні квартири в спальних районах, в придатному для життя стані - старим ремонтом і технікою. До метро необхідно добиратися транспортом, а самі квартири знаходяться у старих панельних будинках.

Періодично в профільних групах можна знайти оголошення "подешевше" - квартири за 6-7 тисяч гривень на місяць, але на околицях міста і з ремонтом радянських часів.

Однокімнатні квартири в новобудовах площею 45-50 кв. м здаються у середньому за 11-16 тисяч гривень на місяць, у залежності від місця розташування будинку та стану квартири. "Двушку" в непоганому будинку можна зняти за 12-14 тисяч гривень, а трикімнатну квартиру - за 15-16 тисяч гривень на місяць.

"Під час локдауну попит на оренду квартир перестав рости - всі зайняли вичікувальну позицію. Деякі працівники залишилися без роботи", - говорить РБК-Україна керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко.

Багато київських компаній прийняли рішення працювати віддалено, як мінімум, до осені, іногородні співробітники роз'їхалися по домівках. Ті ж, хто залишився, просять надати їм знижки на оренду. Орендодавці, хоч і неохоче, але виконують ці прохання, кажуть експерти.

І це характерно не тільки для столиці, а й для регіонів. У Львові середня ціна однокімнатної квартири становить від 6 тисяч до 7,5 тисячі гривень, "двушки" - 7,5-12 тисяч гривень на місяць. Основними орендарями там є студенти, туристи, представники бізнесу з інших регіонів країни. У Миколаєві, наприклад, за даними АФНУ, однокімнатну квартиру можна орендувати за 3,4 тисячі гривень, житло з двома кімнатами - за 4,3 тисячі гривень.

У Запоріжжі однокімнатна відремонтована й оснащена меблями квартира в популярних локаціях коштує до 8 тисяч гривень на місяць. В середньому оренда однокімнатних квартир обходиться у 3-6 тисяч гривень, а двокімнатних - 4-7 тисяч гривень на місяць.

Курс на травень: коли стабілізується ринок

Попри поточний спад попиту і перегляд цін, за прогнозами АФНУ, з другої половини травня ситуація вирівняється.

"Ціна орендованого житла буде залежати від об'єктивних (рівень інфляції, вартість комунальних послуг і т.п.) і суб'єктивних чинників (попит, локація, стан квартири). При збільшенні вартості квартплати, ціна орендованих квартир залишиться незмінною. Однак в умовах прискорення інфляції вартість оренди житла може зрости в середньому на 5-7% з урахуванням невеликого "запасу" в розмірі додаткових 2-3%", - підкреслив Юрій Піта.

Набагато вище, за прогнозами експертів, вартість оренди може піднятися після завершення карантину, коли працівники почнуть повертатися в офіси і знову будуть шукати житло в столиці й обласних центрах.