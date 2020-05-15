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Знижка на комуналку: жителів Києва порадували новиною

Lite » Стиль життя 15.05.2020 - 19:50
Знижка на комуналку: жителів Києва порадували новиною
Знижка на комуналку в Києві (фото: РБК-Україна)

Комунальні послуги можна оплачувати з істотною знижкою

Знижка на оплату комунальних послуг буде діяти до повного зняття карантину у столиці. Таку радісну новину повідомив градоначальник Віталій Кличко, уточнивши, що ця пільга поширюється на тих, хто оплатить послуги до кінця місяця.

Так, 10% розмір знижки раніше діяв для тих споживачів комунальних послуг, які розраховувалися до 20 числа за послуги попереднього місяця.

"Пільговий період оплати послуг триватиме до кінця обмежувальних заходів. Ми почали тільки перший етап ослаблення. Якщо до пандемії знижка 10% діяла лише для тих, хто заплатить до 20 числа місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - заявив Кличко.

Зазначимо, що через карантин в Україні різко зросла кількість боржників за комунальні послуги. І Київ входить у лідери антирейтингу у списку міст-боржників.

Раніше ми писали, що в Україні до кінця 2020 року очікується планове підвищення пенсій для кількох категорій українських пенсіонерів.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розставив всі крапки над "і" у питанні підвищення тарифів на електроенергію для населення. Сфера енергетики України переживає кризу, тому багато експертів вважають, що підвищення як мінімум на третину не уникнути.

Автор: Світлана Дудукало

Теги Новини України услуги ЖКХ
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