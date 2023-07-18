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"Бешеные хаммеристы". Появилось видео, как выездные бригады ВСУ ремонтируют западную технику

Фото: выездные бригады ВСУ ремонтируют западную технику на юге Украины (скрин из видео)
Автор: Наталия Гурковская

На Бердянском направлении работают выездные ремонтные подразделения. Они быстро обслуживают западную технику, задействованную в контрнаступлении ВСУ на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр сил обороны таврического направления.

Так, они оперативно обслуживают предоставленную международными партнерами в качестве материально-технической помощи колесную технику, которая обеспечивает функционирование большого количества транспорта, задействованного в наступательной операции на юге Украины

Военные удивляются мастерству механиков, ведь часто им приходится "ставить на ноги" технику за один день.

"На позициях ты не будешь ее крутить, а если она нерабочая, то это не машина", - говорит один из водителей, который уже пользовался услугами выездных бригад.

Как сообщалось, в Украине существует три линии обслуживания и ремонта военной техники. Запчасти для западных образцов изготавливаются и на украинском рынке и некоторые из них лучше оригинала.

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