RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Отмена прайс-кепов позволит остановить рост долгов в энергетике, - эксперт

Фото: отмена прайс-кепов позволит остановить рост долгов в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) позволит остановить рост долгов в энергетике и стабилизировать ситуацию с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Всеукраинской энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

Он рассказал, что из-за установленных ценовых ограничений в области энергетики сформировались значительные долги между энергетическими компаниями.

В частности, долг "Энергоатома" перед участниками рынка составил 19 млрд грн, долг "Укрэнерго" - 50 млрд грн, а долг именно перед "Укрэнерго" - 60 млрд грн. Плачков подчеркнул, что эти долги продолжают расти.

"Прайс-кепы нужно отменить. Если мы отменяем прайс-кепы, эти долги не будут расти и они более или менее стабилизируются", - подчеркнул эксперт.

В итоге Плачков обратился к председателю комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу с просьбой посодействовать решению проблемы этих долгов.

Ранее глава государственной "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что для сбалансирования работы энергосистемы во время отопительного сезона необходимо устранить регуляторные ограничения на цену электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия