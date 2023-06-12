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Отмена прайс-кепов даст гарантию, что в Украине всегда будет электроэнергия, - эксперт

Фото: отмена прайс-кепов даст гарантию, что в Украине всегда будет электроэнергия (Виталий Носач, Украина)
Автор: Юлия Бойко

В случае отмены ценовых ограничений на рынке электроэнергии не будет больших ценовых колебаний, а это даст гарантию, что электроэнергия будет всегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-министра энергетики, главу Всеукраинской энергетической Ассамблеи Ивана Плачкова.

По его словам, в случае отмены ограничений на рынке электроэнергии, цена электричества будет зависеть только от стоимости топлива.

"Я уверен, не будет больших колебаний, но она (цена электроэнергии, - ред.) будет объективной. Цена на топливо уменьшается - тарифы падают, к сожалению, если цена на топливо увеличивается - тарифы растут. Но это дает гарантию, что у нас электроэнергия будет всегда", - подчеркнул экс-министр.

Плачков добавил, что европейские страны уже прошли регулирование цен на рынке электроэнергии, и у них сейчас нет ценовых ограничений на оптовом рынке.

Напомним, недавно Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о новых предельных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.

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Электроэнергия