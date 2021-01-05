Скандал з вакцинацією від COVID: у Польщі знаменитості обійшли чергу

У Польщі розгорається скандал з вакцинацією від COVID-19. Ряд знаменитостей і політиків отримали щеплення, хоча вони не входять у перелік, визначений владою.

Про це повідомляє TVN24.

Кампанія вакцинації проти COVID-19 стартувала в Польщі 27 грудня. Першими - на нульовому етапі - повинні були вакциновані, в тому числі, медичні працівники. Однак в останні дні були вакциновані люди, що не входять в цю групу.

Зокрема, зізналися, що були вакциновані ряд акторів, колишній прем'єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер. Ці люди були вакциновані на базі Варшавського медичного університету.

За підсумками перевірки міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельскі заявив, що в Університетському клінічному центрі Варшавського медичного університету мало місце умисне порушення правил програми вакцинації.

"З упевненістю можна сказати, що мало місце умисне порушення правил Національної програми імунізації", - сказав він.

За словами міністра, порушення, виявлені в перший день перевірки, є підставою для накладання штрафу в розмірі понад 250 тисяч злотих (близько 67 тисяч доларів). Це мінімальний штраф, який Університетський клінічний центр Варшавського медичного університету повинен виплатити.

Нагадаємо, в Польщі 27 грудня розпочалося масову вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech. Перша партія налічує приблизно 10 тисяч доз вакцини.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада 2020 року 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хотіли безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів.