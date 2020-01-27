Скандал з Помпео і загибель легендарного баскетболіста: новини за вихідні

Держсекретар США Майк Помпео потрапив в скандал після інтерв'ю про Україну, в Афганістані напали на вертоліт з українським екіпажем, в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Брайант. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 25-26 січня, - в матеріалі РБК-Україна.

В Афганістані напали на гелікоптер з українським екіпажем

У Молдові повідомили, що в Афганістані напали на їх вертоліт, в екіпажі якого були громадяни України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Як повідомив Орган цивільної авіації Молдови, вертоліт Мі-8 зазнав нападу в провінції Гільменд на півдні Афганістану. Командир екіпажу і бортінженер родом з України отримали легкі поранення, другий пілот з Молдови не постраждав.

Зеленський про загибель військових на Донбасі: війна триває

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових на Донбасі. Зеленський нагадав, що з початку року у війні на Донбасі загинули 11 осіб.

"Сьогодні на Донбасі загинули двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий - підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з великими зусиллями треба намагатися її завершити. В цьому році вже одинадцять військових загинули в боях. Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини", - заявив глава держави.

У США спалахнув скандал після інтерв'ю Помпео про Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео потрапив у скандал після інтерв'ю про Україну. Як повідомляється, журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар Помпео накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні питання під час інтерв'ю про Україну.

Пізніше Майк Помпео звинуватив журналістку у брехні. "Репортер Мері Луїза Келлі збрехала мені двічі. У перший раз, в минулому місяці, коли йшла підготовка до інтерв'ю, і вдруге - вчора, коли ми домовилися, що розмова після інтерв'ю буде вестися не під запис", - йдеться в поширеному Держдепом заяві Помпео.

Іран не має наміру віддавати чорні ящики зі збитого літака МАУ

Чорні ящики українського пасажирського літака Boeing-737 "Міжнародних авіаліній України", що розбився під Тегераном, будуть розшифровані на іранській території. Про це повідомило в неділю іранське агентство Tasnim.

Член парламентського комітету з розвитку іранського меджлісу Фараджулла Раджабов заявив, що "бортові самописці українського лайнера, що розбився під Тегераном, залишаться в Ірані і будуть розшифровані на іранській території".

Кількість жертв китайського коронавіруса збільшилася до 80

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї досягла 80 осіб. Наголошується, що в провінції Хубей 26 січня зафіксували 24 нових смертельних випадки. Крім цього, в Китаї підтвердили 769 випадків нових заражень, 137 з яких назвали важкими.

Випадки зараження також були зафіксовані у Франції, США, Південній Кореї, Японії, Таїланді, Австралії, Малайзії. Всі туристичні компанії Китаю повністю припиняють організацію турів.

У Москві помер скандальний протоієрей Чаплін: усі подробиці

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін помер у Москві у віці 51-го року. За попередніми даними, смерть настала від зупинки серця.

Чаплін запам'ятався своїми скандальними висловлюваннями на політичні та соціально-громадські теми, українофобською риторикою, підтримкою бойовиків на Донбасі, а також виправдовуванням знищення людей - зокрема, активістів Євромайдана. Він був однією з найбільш впізнаваних і суперечливих фігур РПЦ.

Помічник Путіна звільнився через зміну курсу щодо України

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу на українському напрямку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, помічник Володимира Путіна найближчим часом буде "займатися медитацією", після чого розповість про причини свого звільнення.

У США в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Брайант

Знаменитий баскетболіст, дворазовий олімпійський чемпіон, п'ятикратний чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА) Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота в місті Калабасас (Каліфорнія, США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TMZ.

З ним на борту було ще четверо людей - всі загинули. Зазначається, що у вертольоті також перебувала 13-річна дочка баскетболіста Джанна Марія.

В Україну увірвуться потужні снігові зливи: які області під ударом

Погода в Україні скоро різко зміниться - на зміну антициклону і сонячним дням прийде атмосферний фронт. Стихія принесе сильні дощі упереміш із мокрим снігом, але в найближчі дні в країні буде сонячно і досить тепло. Коли очікувати негоди і які області постраждають найбільше - в матеріалі Styler.