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Скандал з нардепом Галушко: МВС просить Раду ввести покарання за образу поліцейських

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Верховну раду ввести покарання за образу поліцейських. Він також відреагував на скандал з нардепом Миколою Галушко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Монастирський.

"У Верховній раді знаходиться на розгляді законопроєкт №5050-1, який пропонує ввести відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень", - написав міністр.

Глава МВС висловив сподівання, що депутати парламенту приймуть цей закон і захистять право поліцейських на повагу. При цьому він зазначив, що у разі некоректної поведінки правоохоронців їх карають.

Монастирський також відреагував на скандал з депутатом Миколою Галушко. Він повідомив, що водій народного обранця був притягнутий до адміністративної відповідальності за відмову пройти огляд.

"Рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений права на 1 рік і заплатив штраф 10 200 гривень", - уточнив міністр.

Нагадаємо, поліцейські зупинили близько 4 години ранку в центрі Києва автомобіль за перетин подвійної суцільної смуги. Народний обранець заступився за свого водія-порушника і з використанням ненормативної лексики пояснював правоохоронцям, що це автомобіль належить депутату, тому вони не мають права його зупиняти.

Відзначити, фракція "Слуга народу" засудила дії Миколи Галушка.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниСлуга народаДенис Монастирський