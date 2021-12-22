Скандал з нардепом Галушко: МВС просить Раду ввести покарання за образу поліцейських

"У Верховній раді знаходиться на розгляді законопроєкт №5050-1, який пропонує ввести відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень", - написав міністр.

Глава МВС висловив сподівання, що депутати парламенту приймуть цей закон і захистять право поліцейських на повагу. При цьому він зазначив, що у разі некоректної поведінки правоохоронців їх карають.

Монастирський також відреагував на скандал з депутатом Миколою Галушко. Він повідомив, що водій народного обранця був притягнутий до адміністративної відповідальності за відмову пройти огляд.

"Рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений права на 1 рік і заплатив штраф 10 200 гривень", - уточнив міністр.