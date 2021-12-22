Скандал з нардепом Галушко: МВС просить Раду ввести покарання за образу поліцейських

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав Верховну раду ввести покарання за образу поліцейських. Він також відреагував на скандал з нардепом Миколою Галушко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Монастирський.
"У Верховній раді знаходиться на розгляді законопроєкт №5050-1, який пропонує ввести відповідальність за образу поліцейського у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень", - написав міністр.
Глава МВС висловив сподівання, що депутати парламенту приймуть цей закон і захистять право поліцейських на повагу. При цьому він зазначив, що у разі некоректної поведінки правоохоронців їх карають.
Монастирський також відреагував на скандал з депутатом Миколою Галушко. Він повідомив, що водій народного обранця був притягнутий до адміністративної відповідальності за відмову пройти огляд.
"Рішенням Печерського районного суду Києва він позбавлений права на 1 рік і заплатив штраф 10 200 гривень", - уточнив міністр.
Нагадаємо, поліцейські зупинили близько 4 години ранку в центрі Києва автомобіль за перетин подвійної суцільної смуги. Народний обранець заступився за свого водія-порушника і з використанням ненормативної лексики пояснював правоохоронцям, що це автомобіль належить депутату, тому вони не мають права його зупиняти.
Відзначити, фракція "Слуга народу" засудила дії Миколи Галушка.