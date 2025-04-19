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Скандал в Киеве: протест против ЛГБТ-фестиваля завершился дракой (видео)

Киев, Суббота 19 апреля 2025 16:06
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Скандал в Киеве: протест против ЛГБТ-фестиваля завершился дракой (видео) Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве возле кинотеатра "Жовтень" проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny. На месте произошла стычка между радикальными активистами за традиционные ценности и полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.

Сегодня, 19 апреля, возле кинотеатра, где проходит фестиваль ЛГБТ-кино Sunny bunny, собрались активисты за традиционные ценности.

Стычка произошла между полицейскими и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny. Как извесно, активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних.

Как сообщают в сети, десятки полицейских и автозаков были развернуты для предотвращения нарушений общественного порядка.

Около 30 молодых людей были приглашены в райотдел для проверки.

Что говорят представители "Правой молодежи"

Организаторы протеста заявили, что их акция была мирной, а участники невооруженными и не проявляли агрессию.

"Но это не помешало полиции вести неправомерные действия к неравнодушным гражданам и студентам", - заявили в организации.

Кроме того, представители организации заявили, что якобы с целью деанонимизации и преследования протестующих, члены организации "Прямое действие", которые находились возле полицейского участка фотографировали задержанных и лиц, которые пытались им помочь.

Стоит отметить, что сегодня в Украине прошел первый фестиваль квир-кино. ранее организаторы объяснили, что даты проведения были согласованы ими заблаговременно в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.

Стычки с участием ЛГБТК+

Заметим, что прошлым летом в Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд. Тогда параллельно с этим состоялось движение активистов "за традиционные ценности".

Однако, чтобы не возникало столкновений - их заблокировала полиция.

Однако без скандалов в тот раз также не обошлось. В частности сначала Марш равенства должен был проходить в киевском метро.

Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации, а организаторов попросили выбрать другое место.

Активисты заявили, что им не предоставили разрешения на проведение мероприятия из-за фейков в сети.

Подробнее о том, как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Киев ЛГБТ Полиция Киева
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