Скандал в Киеве: протест против ЛГБТ-фестиваля завершился дракой (видео)
В Киеве возле кинотеатра "Жовтень" проходил ЛГБТК+ фестиваль Sunny Bunny. На месте произошла стычка между радикальными активистами за традиционные ценности и полицией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Телеграмм-каналы.
Сегодня, 19 апреля, возле кинотеатра, где проходит фестиваль ЛГБТ-кино Sunny bunny, собрались активисты за традиционные ценности.
Стычка произошла между полицейскими и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny. Как извесно, активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних.
Как сообщают в сети, десятки полицейских и автозаков были развернуты для предотвращения нарушений общественного порядка.
Около 30 молодых людей были приглашены в райотдел для проверки.
Что говорят представители "Правой молодежи"
Организаторы протеста заявили, что их акция была мирной, а участники невооруженными и не проявляли агрессию.
"Но это не помешало полиции вести неправомерные действия к неравнодушным гражданам и студентам", - заявили в организации.
Кроме того, представители организации заявили, что якобы с целью деанонимизации и преследования протестующих, члены организации "Прямое действие", которые находились возле полицейского участка фотографировали задержанных и лиц, которые пытались им помочь.
Стоит отметить, что сегодня в Украине прошел первый фестиваль квир-кино. ранее организаторы объяснили, что даты проведения были согласованы ими заблаговременно в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.
Стычки с участием ЛГБТК+
Заметим, что прошлым летом в Киеве прошел Марш равенства в рамках КиевПрайд. Тогда параллельно с этим состоялось движение активистов "за традиционные ценности".
Однако, чтобы не возникало столкновений - их заблокировала полиция.
Однако без скандалов в тот раз также не обошлось. В частности сначала Марш равенства должен был проходить в киевском метро.
Однако в КГГА сказали, что не согласовывали проведение мероприятия в этой локации, а организаторов попросили выбрать другое место.
Активисты заявили, что им не предоставили разрешения на проведение мероприятия из-за фейков в сети.
Подробнее о том, как проходил ЛГБТ-прайд в Киеве, можно узнать в материале РБК-Украина.
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