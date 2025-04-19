Скандал в Киеве: протест против ЛГБТ-фестиваля завершился дракой (видео)

Сегодня, 19 апреля, возле кинотеатра, где проходит фестиваль ЛГБТ-кино Sunny bunny, собрались активисты за традиционные ценности.

Стычка произошла между полицейскими и представителями организации "Права молодежь", которые протестовали против ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny. Как извесно, активисты правых союзов планировали провести акцию протеста против показа кинопрограммы "Квирчик", что, по их словам, пропагандирует ЛГБТ-ценности среди несовершеннолетних.

Как сообщают в сети, десятки полицейских и автозаков были развернуты для предотвращения нарушений общественного порядка.

Около 30 молодых людей были приглашены в райотдел для проверки.

Что говорят представители "Правой молодежи"

Организаторы протеста заявили, что их акция была мирной, а участники невооруженными и не проявляли агрессию.

"Но это не помешало полиции вести неправомерные действия к неравнодушным гражданам и студентам", - заявили в организации.

Кроме того, представители организации заявили, что якобы с целью деанонимизации и преследования протестующих, члены организации "Прямое действие", которые находились возле полицейского участка фотографировали задержанных и лиц, которые пытались им помочь.

Стоит отметить, что сегодня в Украине прошел первый фестиваль квир-кино. ранее организаторы объяснили, что даты проведения были согласованы ими заблаговременно в соответствии с международным фестивальным календарем и зафиксированы во второй половине апреля.