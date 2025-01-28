Скандал в Карпенко-Карого. Что известно об обвинениях Билоуса в сексуальных домогательствах

Что известно о скандале

20 января 2025 года в You Tube на канале "Ґвалтівник Білоуса" появилось видео, на котором девушка, скрывая свое лицо и не указывая своего имени, заявила о домогательствах со стороны Андрея Билоуса. Потом стало известно, что это студентка КНУ имени Ивана Карпенко-Карого 23-летняя София Сапожник. Сейчас девушка живет в США, поэтому решилась рассказать свою историю.

По словам девушки, она стала студенткой курса Билоуса в 2020 году. Еще летом перед началом обучения режиссер начал ей писать в Telegram, взяв ее номер из общего чата, но сначала эта переписка была безобидная. Со временем вопросы стали более личными.



София Сапожник первой публично заявила о домогательствах со стороны Андрея Билоуса (скриншот из видео)

"Сообщения ставали все более неуместными. Когда я ему писала за расписание занятий или о других организационных вопросах, он отвечал "Почему ты хочешь со мной говорить только о работе, а не хочешь меня возбуждать?" Однажды он даже присылал фотографии интимных мест других студенток и просил прислать такие же, мотивируя тем, что все уже это сделали", - поделилась София.

Как утверждает девушка, Билоус просил ее поделиться своими сексуальными фантазиями, а однажды даже прислал свои интимные фото.

После огласки об обвинениях Билоуса в домогательствах театральная балетмейстер Лида Соклакова, которая раньше работала в "Молодом театре", также заявила о неприемлемом поведении режиссера.

"Были истории реального сексуального насилия. У нас есть люди, которые готовы об этом говорить публично, открывая свое лицо. Девушки, которые это пережили, настолько травмированы, что им трудно об этом говорить даже близким. Здесь идет речь не только о переписке, но и о серии очень сложных махинаций, которые создавались для того, чтобы втянуть студенток, работниц в схему, которая реализует очень странные и извращенные сексуальные потребности человека", - заявила Соклакова.





Переписка с Билоусом (скриншоты)

Выпускник университета Карпенко-Карого Валерий Филипенко заявил, что в театральном мире давно знали о таком поведении режиссера.

"Андрей Билоус уже много лет занимается сексуальным харассментом, как в университете Карпенко-Карого, так и в Национальном "Молодом театре", где он является художественным руководителем и за эти годы имеет точно не один десяток жертв. Это давно уже известно среди театрального "пузыря", но все молчали. Ранее была попытка сделать это публичным, но тогда девушки и женщины отказывались давать показания из-за страха", - написал Филипенко.

Он также отметил, что начал сотрудничать с юристами, чтобы собрать показания жертв, оформить их должным образом и подать заявление в Национальную полицию. В своем посте он оставил ссылку на анонимное анкетирование и призвал пострадавших не молчать.

Потом появились анонимные показания еще нескольких студенток о домогательствах Билоуса. Одна заявила, что он пытался поцеловать ее в своем кабинете, к другой он, по словам пострадавшей, приставал в режиссерской ложе.

Что говорит Билоус

После публичного обвинения в сексуальных домогательствах Андрей Билоус отказывался комментировать ситуацию. Единственное, что он заявил журналистам, что он подал заявление в полицию и ею занимаются. А пока идет следствие, режиссер не будет давать комментариев.

Интересно, что в 2017 году режиссер стал участником радиоэфира "Почему в Украине нет секс-скандалов" от Радио Свобода. Тогда он заявил, что в театре сложно скрыть ситуацию с домогательствами и в своей карьере он не сталкивался с тем, чтобы какие-то проблемы предлагали решить с помощью секса. А большинство подобных историй в сети - сплетни.

Добавим, что Андрей Билоус Заслуженный деятель искусств Украины, Лауреат Государственной премии им. Александра Довженко, также он является членом Национального союза театральных деятелей Украины.

Андрей Билоус (фото: КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого/Facebook)

Какая позиция университета

Сначала администрация университета на официальной странице Fаcebook заявила, что они доверяют только официальным источникам и доказанным фактам, и "никаких официальных заявлений в адрес администрации Университета не поступало".

Потом учебное заведение все-таки обратилось в Национальную полицию Украины с целью проверки распространенной информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки.

27 января стало известно, что после служебной проверки Андрея Билоуса отстранили от учебного процесса до окончания расследования уже правоохранительных органов.

Также помощница ректора по административно-правовым вопросам Ольга Сухова сообщила, что учебное заведение в этот день (27.01) получило официальное обращение от одной из пострадавших студенток, администрация опросила Билоуса и передала информацию правоохранителям.



Первое заявление университета (скриншот)

Ранее в комментариях преподаватель университета им. Карпенко-Карого Наталья Королева публично заявила о своей поддержке Билоуса.

"Разве есть решение суда, что произошло сексуальное насилие? Я вам как работница университета скажу: скорее сексуальное насилие происходит не от преподавателей, а от студенток, которые своей откровенной одеждой и взглядом пытаются соблазнить преподавателей - уважаемых и публичных людей", - написала Королева в комментариях.

Позже стало известно, что Наталье Королевой в университете объявили выговор за ее высказывания, хотя студенты требовали уволить ее.

Добавим, что с 2005 года Андрей Билоус преподает режиссуру и актерское мастерство в Киевском национальном университете театра им. Ивана Карпенко-Карого. А с 2012 года работает директором-художественным руководителем Киевского национального академического "Молодого театра".

В театре отказываются от комментариев журналистам, заявляя, что "Билоус в отпуске".