Скандал с изнасилованием подростка в Полтавской области получил неожиданный поворот: детали

Руководство полиции поселка Котельва Полтавской области отстранили от исполнения служебных обязанностей, потому что те не возбудили уголовное дело по поводу изнасилования 12-летнего мальчика. Також омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявляет, что, вероятно, произошло нарушение прав на справедливое судебное разбирательство.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о скандале и как продвигается расследование.

Кого именно отстранили от исполнения обязанностей

Дмитрий Лубинец 10 сентября заявил, что пока продолжается расследование действий полицейских, которые не внесли в ЕРДР данные о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего, от исполнения обязанностей отстранили:

начальника сектора полицейской деятельности в поселке Котельва

заместителя сектора

инспектора ювенальной превенции

заместителя начальника полиции Зинькова, который на момент обнаружения преступления исполнял обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве

Омбудсмен считает, что, вероятно, произошло нарушение прав на справедливое судебное разбирательство дела.

"Мой представитель в Полтавской области сделал визит в суд и ознакомился с материалами судебных дел, в результате чего обнаружил ряд обстоятельств, которые могут указывать на наличие оснований для обращения с дисциплинарными жалобами в Высший совет правосудия во время рассмотрения которых будет дана надлежащая правовая оценка действиям судов", - заявил Лубинец.

Что известно о скандале

В середине июня в поселке Котельва трое подростков изнасиловали палкой 12-летнего мальчика, избили его и сняли это на видео. Эти кадры злоумышленники распространили среди знакомых.

Только 5 августа полиция взялась за дело. Она установила личности двух подростков - 14 и 15 лет, которые издевались над мальчиком. Досудебного расследования правоохранители не начали, однако привлекли родителей несовершеннолетних злоумышленников к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Им назначили штраф в размере 850 гривен. Личность третьего злоумышленника на тот момент не установили.

Родителей признали виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (скриншот реестра судебных постановлений)

Как общественный резонанс помог делу

Об инциденте широкой общественности стало известно только 31 августа. Первой о нем заявила Ярослава Скороход – в одной из соцсетей женщина наткнулась на видео с издевательством над мальчиком. Она связалась с матерью потерпевшего и с ее разрешения обнародовала информацию в социальных сетях.

"Судебное заседание состоялось 07 августа 2024 без участия матери потерпевшего, потому что ей просто не сообщили. О суде и вынесении приговора обидчикам мать потерпевшего узнала только в конце августа и то благодаря огласке", – заявила Скороход.

После обретения резонанса около двух десятков неравнодушных украинцев собрались под Котелевским отделением полиции, чтобы поддержать семью потерпевшего мальчика. Также известно, что семье согласились бесплатно помогать юристы.

На инцидент сразу отреагировал Дмитрий Лубинец, заявив, что дело должно рассматриваться в рамках уголовного кодекса.

"Срочно подготовил письмо руководству Национальной полиции с требованием провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности", – сообщил омбудсмен.

В тот же день на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области опубликовали информацию, что полиция расследует уголовное производство по факту издевательства над малолетним парнем.

Правоохранители начали досудебное расследование по части 4 статьи 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.