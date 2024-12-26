Скандал в 211-й бригаде: сыну начштаба, который издевался над солдатами, объявили подозрение
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады. Он издевался над подчиненными солдатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По данным источников РБК-Украина, подозрение получил сын начштаба 211-й понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух.
Следствие установило, что в последних числах февраля 2024 года в Днепропетровской области он избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил избивать подчиненного.
Через месяц, находясь уже в Авдеевке Донецкой области старший лейтенант снова избил этого же самого солдата и приказал военнослужащим подняли избитого с земли, приставили к деревянной конструкции в виде креста, привязать за руки к ней. В таком положении последний находился около четырех часов.
Фото: сын начштаба 211-й понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух издевался над подчиненными солдатами (dbr.gov.ua)
Зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания.
После этого, старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо.
Также, в мае 2024 года в Харьковской области он избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты".
Отмечается, что сейчас офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу
Скандал в 211-1 бригаде
Напомним, недавно в сети вспыхнул скандал вокруг 211-й бригады Сил поддержки ВСУ. Это произошло после того, как журналисты УП опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над бойцами.
Для проверки в бригаду направили комиссию из Генштаба ВСУ и инспекцию Минобороны.
Позже правоохранители объявили подозрение командиру 211-й бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. Следствие отмечает, что Побережнюк привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. При этом военные по документам якобы были отправлены в зону боевых действий в Николаевской области.
Суд избрал командиру 211-й бригады меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.
20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи. За него внесли залог.
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