Скандал в 211-й бригаде: сыну начштаба, который издевался над солдатами, объявили подозрение

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одного из взводов понтонно-мостового батальона 211-й понтонно-мостовой бригады. Он издевался над подчиненными солдатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным источников РБК-Украина, подозрение получил сын начштаба 211-й понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух.

Следствие установило, что в последних числах февраля 2024 года в Днепропетровской области он избил солдата из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нанеся удар ногой в лицо, офицер не успокоился и приказал своим подчиненным завести пьяного солдата в помещение и раздеть его, чтобы унизить. После чего офицер продолжил избивать подчиненного.

Через месяц, находясь уже в Авдеевке Донецкой области старший лейтенант снова избил этого же самого солдата и приказал военнослужащим подняли избитого с земли, приставили к деревянной конструкции в виде креста, привязать за руки к ней. В таком положении последний находился около четырех часов.

Фото: сын начштаба 211-й понтонно-мостовой бригады Владислав Пастух издевался над подчиненными солдатами (dbr.gov.ua)

Зафиксирован и другой случай избиения солдата. Это произошло также в феврале 2024 года в Днепропетровской области. У офицера возник спор с одним из подчиненных из-за обнародования в сети Интернет видеозаписи, на которой другой солдат этой бригады рассказывал о ненадлежащих условиях их проживания.

После этого, старший лейтенант умышленно наносил удар в лицо.

Также, в мае 2024 года в Харьковской области он избил еще одного своего подчиненного из-за недовольства формой обращения к нему на "ты".

Отмечается, что сейчас офицер скрывается от следствия, после его задержания следователи будут простить суд отправить его под стражу