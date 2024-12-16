Скандал в 211-й бригаде: факты издевательств проверит Главная инспекция Минобороны

Главная инспекция Минобороны Украины проверит факты издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, о которых писали в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны. Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" по поводу ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - отметил министр.

Он добавил, что также планируется установить, почему расследование скандала в бригаде Военной службой правопорядка длилось так долго.

Умеров подчеркнул, что все виновные должны понести наказание.

Также, как напомнил глава Минобороны, вскоре министерством будет презентован законопроект о военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военных и будет гарантировать прозрачность в каждом похожем случае.