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Скандал в 211-й бригаде: факты издевательств проверит Главная инспекция Минобороны

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 16:44
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Скандал в 211-й бригаде: факты издевательств проверит Главная инспекция Минобороны Фото: Рустем Умеров, министр обороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главная инспекция Минобороны Украины проверит факты издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ, о которых писали в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Затягивание расследований, семейные подряды, поборы, издевательства над военнослужащими - это неприемлемо на 3 году войны. Поэтому по моему приказу немедленно начинает работу Главная инспекция Минобороны, которая проверит факты изложенные в статье "Украинской правды" по поводу ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ", - отметил министр.

Он добавил, что также планируется установить, почему расследование скандала в бригаде Военной службой правопорядка длилось так долго.

Умеров подчеркнул, что все виновные должны понести наказание.

Также, как напомнил глава Минобороны, вскоре министерством будет презентован законопроект о военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военных и будет гарантировать прозрачность в каждом похожем случае.

Слухи о 211-й бригаде

Напомним, ранее "Украинская правда" обнародовала материал о 211-й бригаде. Как выяснили журналисты, военных бригады, которые употребляли алкоголь и отказывались платить за "умалчивание" таких фактов, избивали.

В частности, одного из солдат, который употреблял алкоголь, привязывали к деревянному кресту.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й бригады.

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