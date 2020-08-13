Під Скадовськом в ДТП з мікроавтобусом загинули троє людей, двоє з них - діти

Сьогодні, 13 серпня, у Херсонській області поблизу міста Скадовськ сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули троє осіб. Серед загиблих двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередньо встановленою інформацією, 45-річна водійка автомобіля Volkswagen Golf виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом DAF. У результаті аварії загинув 49-річний водій мікроавтобусу та двоє його синів, віком 11 та 14 років.



Фото: ДТП під Скадовськом (hr.npu.gov.ua)

Попередньо подію було кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди.

Нагадаємо, сьогодні у Кіровоградській області зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей та ще 10 людей отримали травми різного ступеню важкості.

Крім того, у Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes; в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 9 осіб.