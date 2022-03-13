У Скадовську немає окупаційних військ, ситуація контрольована, - мер

У Скадовську Херсонської області немає російських окупаційних військ, в місті працюють патрулі та всі комунальні структури, надається соціальна і гуманітарна допомога тих, хто її потребує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міського голови Скадовська Олександра Яковлєва.
За його словами, ситуація в місті контролюється. Є електрика, опалення, газ. Зв'язок також працює, хоча і з перебоями.
"У Скадовську на сьогоднішній момент немає окупаційних військ, і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби..."- розповів мер.
Також він повідомив про плани відновлення в місті та громаді навчального процесу з понеділка, 14 березня, в дистанційному режимі.
Яковлєв висловився про ситуацію з безпекою в місті та зазначив, що працюють патрулі й автопатрулі, а також служба охорони: "тому більш-менш у нас дотримуються порядку".
Як і за яких обставин російські війська покинули місто, мер Скадовська не уточнив.
Відео: мер Скадовська розповів про ситуацію і заявив, що в місті немає російських військ
Нагадавши, 9 березня стало відомо про захід окупантів у Скадовськ - загарбники тоді увірвалися до міської ради, вчинили погром і забрали всі комп'ютери. Крім того, росіяни не давали місцевим жителям провести акції Того дня з нагоди Дня народження Шевченка.
Також ми писали, що нещодавно Збройні Сили України збили два ворожих вертольоти поблизу Скадовська.
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