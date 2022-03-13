У Скадовську немає окупаційних військ, ситуація контрольована, - мер

За його словами, ситуація в місті контролюється. Є електрика, опалення, газ. Зв'язок також працює, хоча і з перебоями.

"У Скадовську на сьогоднішній момент немає окупаційних військ, і зберігається контрольована ситуація. Працюють комунальні служби..."- розповів мер.

Також він повідомив про плани відновлення в місті та громаді навчального процесу з понеділка, 14 березня, в дистанційному режимі.

Яковлєв висловився про ситуацію з безпекою в місті та зазначив, що працюють патрулі й автопатрулі, а також служба охорони: "тому більш-менш у нас дотримуються порядку".

Як і за яких обставин російські війська покинули місто, мер Скадовська не уточнив.

Відео: мер Скадовська розповів про ситуацію і заявив, що в місті немає російських військ