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У СІЗО анексованого Криму ввели обмеження через коронавірус

Новини » Суспільство     04.04.2020 - 02:23
У СІЗО анексованого Криму ввели обмеження через коронавірус
Ілюстративне фото (twitter.com/ctrcenter)

Даних про зараження коронавірусом у СІЗО Криму немає

У слідчих ізоляторах окупованого Криму ввели обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Кримсько-татарський ресурсний центр.

Зазначається, що обмеженя введені тимчасово до особливого розпорядження. Йдеться про обмеження проведення заходів, пов'язаних з масовим перебуванням в одному приміщенні засуджених, які не мали ізоляції від суспільства, та інших осіб.

Рішення ухвалила окупаційна влада - Управління федеральної служби виконання покарань (УФСВП) Росії по Криму.

"Реєстрація в кримінально-виконавчих інспекціях підоблікових осіб перенесена і буде проводитися після завершення періоду неробочих днів з урахуванням санітарно-епідеміологічної обстановки", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомило РБК-Україна, Кабінет міністрів на час карантину в Україні зобов'язав приїжджих з окупованого Криму і районів Донбасу проходити обсервацію.

Раніше повідомлялося, що український уряд вимагає виставити блокпости між усіма областями. Заходи безпеки посилюються для запобігання поширенню коронавірусу.

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