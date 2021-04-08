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Ситуація із захворюваністю на COVID у ряді регіонів не стабілізується до 16 квітня

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 13:19
Ситуація із захворюваністю на COVID у ряді регіонів не стабілізується до 16 квітня Фото: ситуація з захворюваністю COVID в ряді регіонів не стабілізується до середини квітня (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що ситуація із захворюваністю на COVID у ряді регіонів України не стабілізується до 16 квітня. Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після 15 квітня рівень захворюваності може стабілізуватися.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна.

"До 16 квітня певні регіони вже вийдуть з цієї ситуації, але не виключено, що ті регіони, які ще не увійшли в "червону" зону, можуть зайти. Тому що в тих регіонах не такі жорсткі обмежувальні заходи, а вірус є, він активно поширюється серед людей. І не виключено, що ці регіони увійдуть", - зазначила лікар-епідеміолог.

Мухарська наголосила, що в регіонах, які увійшли на цьому тижні в "червону зону", до середини квітня ситуація з коронавірусом не стабілізується.

"У тих регіонах, які на цьому тижні увійшли в "червону" зону, до 16 квітня також не можна гарантувати їх вихід. Тому що принаймні два, а то й три тижні потрібні, щоб ситуація хоча б стабілізувалася. Краще, щоб це було три-чотири тижні. А п'ять-шість тижнів потрібно, щоб захворюваність уже почала знижуватися", - пояснила екс-заступник головного санлікаря.

Нагадаємо, 5 квітня Степанов допустив, що напружена ситуація з коронавірусом у країні буде спостерігатися ще не менше 10 днів.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

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