Ситуація із захворюваністю на COVID у ряді регіонів не стабілізується до 16 квітня

Лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що ситуація із захворюваністю на COVID у ряді регіонів України не стабілізується до 16 квітня. Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що після 15 квітня рівень захворюваності може стабілізуватися.

"До 16 квітня певні регіони вже вийдуть з цієї ситуації, але не виключено, що ті регіони, які ще не увійшли в "червону" зону, можуть зайти. Тому що в тих регіонах не такі жорсткі обмежувальні заходи, а вірус є, він активно поширюється серед людей. І не виключено, що ці регіони увійдуть", - зазначила лікар-епідеміолог.

Мухарська наголосила, що в регіонах, які увійшли на цьому тижні в "червону зону", до середини квітня ситуація з коронавірусом не стабілізується.

"У тих регіонах, які на цьому тижні увійшли в "червону" зону, до 16 квітня також не можна гарантувати їх вихід. Тому що принаймні два, а то й три тижні потрібні, щоб ситуація хоча б стабілізувалася. Краще, щоб це було три-чотири тижні. А п'ять-шість тижнів потрібно, щоб захворюваність уже почала знижуватися", - пояснила екс-заступник головного санлікаря.