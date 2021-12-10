Ситуація на валютному ринку змінилася. НБУ відновив покупку доларів

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти після трьох тижнів перерви, коли НБУ продавав долари, щоб стримати падіння гривні. За цей час центробанк витратив з резервів 882,6 млн доларів.

Протягом останнього тижня курс долара впав на 1% до 27,02 гривень.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3665,70 млн доларів і продав 1139,20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2526,50 млн доларів.