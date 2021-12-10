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Ситуація на валютному ринку змінилася. НБУ відновив покупку доларів

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 6-10 грудня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 54,00 млн доларів. НБУ не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк відновив покупку валюти після трьох тижнів перерви, коли НБУ продавав долари, щоб стримати падіння гривні. За цей час центробанк витратив з резервів 882,6 млн доларів.

Протягом останнього тижня курс долара впав на 1% до 27,02 гривень.

Всього з початку 2021 року НБУ купив на міжбанку 3665,70 млн доларів і продав 1139,20 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2526,50 млн доларів.

Нагадаємо, в НБУ неодноразово заявляли, що НБУ не прогнозує і не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидві сторони. Центробанк виходить на міжбанк для згладжування надмірних коливань.

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