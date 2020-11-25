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"Ситуація тривожна": Макрон повідомив про 50 тисяч смертей від COVID-19 у Франції

Автор: Инна Собора

У Франції зафіксовано понад 50 тисяч смертей від коронавіруса з початку пандемії. Ситуація в деяких регіонах дуже тривожна.

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Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в Twitter.

Він зазначив, що в цілому в країні ситуація стає краще, необхідно продовжувати зусилля.

"Сьогодні ми досягли 50 тисяч смертей від епідемії. Хоча в цілому ситуація у Франції і за кордоном поліпшується, в деяких регіонах вона залишається дуже тривожною. Ми повинні продовжувати наші зусилля", - написав Макрон.

Раніше Макрон оголосив про пом'якшення карантину по коронавірусу, яке пройде в три етапи.

З 20 січня за захворюваності коронавірусом не більше 5 тисяч нових випадків на добу планується відкриття барів, ресторанів і кафе для прийому клієнтів, відновлення очного навчання в університетах та повного наповнення класів у школах.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала майже 16 млн випадків коронавіруса в Європі, в тому числі майже 355 тисяч летальних.

Прогноз погоди
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