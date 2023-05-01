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Ситуация в Сумской области: оккупанты обстреляли четыре общины, а трактор наехал на мину

Фото: Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область и тракторист наехал на мину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 1 мая, российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. При этом в регионе трактор наехал на мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Всего за день в Сумской области зафиксировано 139 "прилетов".

Так, оккупанты нанесли удары по:

  • Белопольскую общину из минометов, ствольной артиллерии и АГС;
  • Шалыгинской общине из АГС. Также россияне сбросили восемь мин на территорию общины;
  • Юнаковскую общину из миномета;
  • Середино-Будскую общину из миномета.

При этом около 13:00 в Середино-Будской общине Шосткинского района во время работы в поле на мине подорвался трактор.

"Тракторист заехал на поле, проигнорировав таблички "Мины". В результате подрыва тракторист получил ранения нижних и верхних конечностей. Раненому оказана первичная медицинская помощь и доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, российские военные дважды обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометам.

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Война России против УкраиныСумская область