RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація у Луганській області загострюється, окупанти звозять техніку, - голова ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Тетяна Самарук

Обстановка у Луганській області загострюється, російські війська звозять багато техніки. Також в область заїхали чеченські бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці", - сказав він.

Також Гайдай зазначив, що окупанти привозять чеченців, "ніби це якісь породження пекла".

Він додав, що чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Окрім того, зазначається, що після накопичення техніки ворог може піти на прорив у районі Попасної та Рубіжного.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також ми писали, що з Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВторгнення Росії до України