Ситуація у Луганській області загострюється, окупанти звозять техніку, - голова ОВА

Обстановка у Луганській області загострюється, російські війська звозять багато техніки. Також в область заїхали чеченські бойовики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.
"Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці", - сказав він.
Також Гайдай зазначив, що окупанти привозять чеченців, "ніби це якісь породження пекла".
Він додав, що чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.
Окрім того, зазначається, що після накопичення техніки ворог може піти на прорив у районі Попасної та Рубіжного.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
Також ми писали, що з Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб.
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