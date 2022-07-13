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Ситуація на критичному етапі. ЄС готується до раптової зупинки поставок російського газу

Фото: ЄС готується до раптової зупинки поставок російського газу (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз розробив план невідкладних заходів для всієї економіки, аби пом’якшити вплив можливого припинення постачання природного газу Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання ознайомилось з проектом документа, згідно з яким Європейська комісія бачить значний ризик того, що Росія припинить поставки палива у цьому році. Розроблені рекомендації допоможуть зменшити негативні наслідки від цього на третину. Ухвалення документу заплановане на 10 липня, хоча його зміст ще можуть змінити.

План ЄС передбачає можливість для урядів держав-членів замінювати паливо у промисловості і енергетиці, щоб сприяти економії газу, а також проводити аукціони чи тендери, де уряди стимулюють скорочення споживання великими споживачами, як галузями промисловості.

Також документ включає розробку інформаційної кампанії щодо зменшення температури опалення та кондиціонерів, а також обов’язкові обмеження під час кризового рівня.

Оператори газових сховищ ЄС розрахували, що у разі повного припинення поставок з Росії у липні, обсяги газу в сховищах можуть знизитися до 65-71% на початку листопада, а це значно нижче цільового показника в 80%. Якщо це станеться пізніше - у жовтні або в наступні місяці - ризик розриву був би меншим. Водночас країни мали б менше часу для вирішення ситуації до початку опалювального сезону.

"Газова ситуація в ЄС знаходиться на критичному етапі", - йдеться в документі комісії.

Нагадаємо, Франції буде готуватися до припинення поставок російського газу.

Окрім того, Греція і Болгарія запустили трубопровід, аби зменшити залежність від російського газу.

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