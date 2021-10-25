Ситуація критична: в ОРДЛО дві третини лікарень заповнені COVID-хворими, не вистачає персоналу
Фото: в ОРДЛО дві третини лікарень заповнені COVID-хворими (УНІАН)
У тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей критична ситуація не тільки з COVID-19. У більшості міст ОРДЛО заповнені і гінекологічні відділення.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Східну правозахисну групу в Facebook.
Правозахисники повідомили, що операції з гінекології проводяться тільки в Луганську і Донецьку в обмеженій кількості.
"Виняток становлять тільки відділення онкологічні, їх поки не віддають під COVID-19. Медичного персоналу не вистачає", - повідомили правозахисники.
Медичні відділення та лікарні в провінції (Антрацит, Дебальцеве) страждають від нестачі води, йдеться в повідомленні.