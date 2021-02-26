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Ситуація критична: в Естонії закінчилася вакцина на тлі зростання випадків COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Естонії закінчилися запаси вакцини від коронавірусу. При цьому в країні фіксують зростання захворюваності COVID-19.

Про це заявив глава Департаменту здоров'я Естонії Юллар Ланно, передає ERR.

За його словами, ситуація з коронавірусом в країні зараз критична. Ланно зазначив, що вакцина AstraZeneca на складі закінчилася, препарату Pfizer залишилося близько одного відсотка, а вакцини Moderna всього залишилося кілька тисяч доз.

"Вакцина в Департаменті здоров'я на нулі. Немає сенсу створювати враження, що вакцина десь застрягла. У департаменті вона не застрягла, тому що на складі вона на нулі", - сказав Ланно.

Він зазначив, що зараз в країні фіксують зростання захворюваності коронавірусом.

"Сьогодні було 1204 позитивних результатів тестів на коронавірус. Сумно те, що частка позитивних результатів перевищує 18% всіх тестів. Це означає, що кожен п'ятий може бути носієм вірусу", - пояснив Ланно.

Міністр зазначив, що останнім часом зростає кількість госпіталізованих інтенсивної терапії.

"Лікарні на межі. Згідно з сьогоднішнім наказом в лікарняній мережі створять нові місця для хворих COVID, в загальній складності 852 ліжко-місць. В інтенсивній терапії додадуться 74 місця, тобто всього 926 призначених тільки для пацієнтів з COVID-19 місць", - зазначив він.

Ланно заявив, що сьогодні немає сенсу "ховати голову в пісок".

"Всі ми втомилися, але всі ми повинні усвідомлювати свою відповідальність. Зараз, коли число заражень безперешкодно зростає, у нас більше немає резерву, щоб продовжувати раніше. Ми можемо самі робити приблизно 90% необхідного для зниження захворюваності", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше в Естонії прийняли рішення ввести нові карантинні обмеження через зростання випадків COVID.

Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі проблеми з постачаннями вакцини від коронавірусу. Так, AstraZeneca планує поставити менше половини вакцин від коронавіруса в ЄС, від тієї кількості, яке планувалося спочатку.

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Новини України Эстониявакцина від коронавірусуКоронавірус
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