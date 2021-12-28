Ситуація в "червоних" областях стабілізувалась. COVID-показники повернулись в норму

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом у двох "червоних" областях - Волинській та Запорізькій. Показники поширення COVID повністю стабілізувались.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Тільки дві області залишились у цій зоні: Волинська та Запорізька. Але в них вже повністю стабілізувались показники. Раніше у МОЗ повідомили, що найближчим часом в Україні не буде "червоної" зони.
Зараз майже вся країна в цій зоні. В неї входять Київ та такі області:
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 2248 людей, а померли - 134.