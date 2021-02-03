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Ситуація з коронавірусом в Україні стабільна і під контролем, - Шмигаль

Автор: РБК-Україна

На сьогодні ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. В українських лікарнях в кілька разів менше пацієнтів з COVID-19, ніж у грудні 2020 року.

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Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні спостерігається контрольована та стабільна ситуація щодо поширення коронавірусу. Посилений карантин був дійсно ефективним інструментом, який знизив навантаження на медичну систему і сприяв розриву ланцюга захворюваності", - зазначив він.

За його словами, лікарі забезпечені всім необхідним, а в лікарнях знаходяться менш ніж 8 300 госпіталізованих у порівнянні з понад 28 000 пацієнтів у грудні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що епідеміологічна ситуація дозволяє повернутися до адаптивного карантину. Однак рішення буде прийнято тільки найближчими днями.

Також стало відомо, що у Хмельницькій області вперше за довгий час за добу не виявили жодного випадку COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли 1,227 млн осіб, одужали 1,045 млн. Активними хворими залишається 180 691 пацієнт, померли понад 23 000.

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Новини України COVID-19Денис ШмигальКоронавірус