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Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу. В країні не збільшується кількість людей, які проходять лікування від COVID-19 в лікарнях.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вдалося стабілізувати ситуацію шляхом введених карантинних обмежень, в тому числі і за рахунок карантину вихідного дня.

"Якщо ми подивимося на статистику за кількістю людей, що знаходяться в наших лікарнях - то вона не збільшується. Ми можемо фіксувати, що є відповідна стабілізація за кількістю хворих коронавірусною хворобою. Ми бачимо це по цифрах, в тому числі і за кількістю госпіталізованих", - заявив Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили менше 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

Також РБК-Україна писало, що COVAX схвалив запит України на отримання вакцини від коронавірусу. Таким чином, Україна гарантовано отримає 8 мільйонів доз вакцини.

При цьому вакцинація від COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Прогноз погоди
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Новини України Максим СтепановКоронавірус